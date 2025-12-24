Presidente Maduro dará su mensaje de Navidad esta noche a las 7:00 p.m.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se dirigirá a las 7:00 p.m. a la Nación, para dar el acostumbrado mensaje de Navidad, cargado de paz y unión para todos los venezolanos, en estas Navidades Felices 2025.

Como en años anteriores el jefe de Estado dará unas emotivas palabras para Venezuela y el mundo, sobre todo cuando quedan solo 7 días para que termine el 2025, un año cargado acciones contra el pueblo venezolano y su soberanía, pero que el Gobierno nacional ha sabido mantenerse firme en defensa de su gente.

Por otra parte, el mandatario nacional en su cuenta de Telegram recordó como arrancaron las jornadas del Hallacazo 2025 en las Comunas, por la Paz y la felicidad de Venezuela.

«Soy como ustedes, hombre de a pie, de los barrios: nuestra escuela. Por eso el imperialismo no puede con nosotros», resaltó.

F/VTV