Presidente Maduro: Mientras más nos censuran, más llega el mensaje al pueblo

Durante la ceremonia conmemorativa por las dos décadas del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre las restricciones que enfrentan sus canales de comunicación en plataformas digitales, especialmente YouTube.

“El mensaje sigue llegando al pueblo, incluso con más fuerza cada vez que intentan silenciarnos. Que sigan los intentos de censura por parte del imperialismo digital, porque la gente continúa viéndonos”, expresó el mandatario, en alusión directa a las medidas tomadas por dicha plataforma.

Maduro aseguró que, pese a la eliminación de sus cuentas, el pueblo venezolano mantiene su conexión con el discurso revolucionario. “Los dueños de YouTube han fracasado. El pueblo está consciente y sigue accediendo a nuestros contenidos. Borren lo que quieran, pero no podrán borrar la conciencia colectiva”, afirmó.

El jefe de Estado destacó que el mensaje bolivariano se manifiesta en múltiples formas, incluso en espacios cotidianos. “La revolución habla desde las paredes, desde cada rincón. La gente nos escucha y nos ve, y eso fortalece aún más nuestra causa”, subrayó.

En su intervención, también recordó la visión del comandante Hugo Chávez, a quien describió como un estratega militar con profundo conocimiento histórico. Señaló que el “Libro Azul” representa la esencia del Movimiento Bolivariano, una guía que permite entender el pasado y proyectar el futuro político del país.

Finalmente, Maduro instó a que ese legado se mantenga vivo en cada comuna, en cada barrio, como símbolo de la unión entre el pueblo, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial