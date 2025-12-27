Presidente Maduro: Nada ni nadie podrá detenernos en el camino a la Venezuela próspera

Este viernes, durante el consejo de vicepresidentes sectoriales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó la vigencia y continuidad del Plan de la Patria como eje estratégico de la acción de gobierno.

En su intervención, el mandatario aseguró que el rumbo trazado hacia el desarrollo y el bienestar colectivo es irreversible, incluso en medio de las amenazas actuales. «Nada ni nadie podrá detenernos en el camino a la Venezuela próspera de paz y felicidad, sobre todo en tiempos de Navidad», sentenció.

El jefe de Estado subrayó el carácter histórico y transformador de este proyecto político, a su vez que destacó la importancia de esta gestión en el país. «El plan de la patria, llamado de las siete grandes transformaciones que, de manera increíble, calzan de manera perfecta en el desarrollo de la coyuntura que vamos llevando hacia adelante para que Venezuela siga en lucha de resistencia activa, victoriosa, con la iniciativa y ofensiva permanente en todos los frentes de batalla», expresó.

Asimismo, destacó la existencia de un liderazgo político consolidado en el país, capaz de sostener la gobernabilidad y la movilización popular, pese a las campañas de descrédito impulsadas desde el occidente. «Porque a veces en algunos países con tantas campañas de mentiras que hacen sobre Venezuela no saben que en Venezuela hay un liderazgo profundo de renovación permanente de legitimidad probada, de capacidad de trabajo de gobierno y movilización», afirmó. El mandatario también enfatizó que el proyecto político que encabeza es el único que garantiza la estabilidad institucional y la convivencia nacional. «Yo diría, solo nosotros tenemos un proyecto de país, solo nosotros somos garantes de paz, estabilidad y unión nacional, solo nosotros garantizamos la existencia de Venezuela como república y como patria para todos y para todas», señaló.

T/Con información de Prensa Presidencial