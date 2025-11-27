Presidente Maduro: No hay amenaza ni agresión que atemorice al pueblo venezolano

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que el 82% de los venezolanos respalda las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional para garantizar la paz y la estabilidad del territorio, en medio de un contexto que calificó como de amenazas externas.

Durante el acto conmemorativo por el 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y los 33 años de la Rebelión Cívico-Militar del 27 de noviembre de 1992, el mandatario sostuvo que “no hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro Pueblo ni que nos tome por sorpresa; nuestro pueblo se ha preparado para defender su Patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia con Bolívar al frente”.

Maduro agregó que diversos estudios “de gran profesionalismo y contenido científico” indican que más del 94% de los ciudadanos rechaza “las amenazas de agresión militar, la guerra psicológica y moral, y todo lo que tiene que ver con la acechanza imperialista”. Asimismo, afirmó que ese mismo porcentaje respalda los esfuerzos de paz impulsados por el Ejecutivo.

El jefe de Estado también destacó que, según estos análisis, “nunca antes visto del 82% de los venezolanos dicen que están dispuestos a defender su patria sagrada con las armas en las manos”, al insistir en que el país ha desarrollado capacidades de resistencia frente a presiones externas.

En un mensaje difundido posteriormente en su canal de Telegram, el Presidente expresó su admiración hacia los integrantes de la Aviación Militar Bolivariana, al celebrarse su aniversario y la recordación del 27 de noviembre. Recordó esa fecha como “la segunda gran campanada que sentenció al régimen puntofijista en agonía”, y aseguró que la fuerza aérea “renació bajo un signo rebelde y antiimperialista, abrazando la causa histórica del pueblo”.

Resaltó que, en la actualidad, la Aviación Militar “se erige como un crisol de gloria y profesionalismo”, al sostener que sus integrantes “han blindado nuestro cielo, respondiendo con contundencia a toda pretensión de incursión”. Subrayó que los hombres y mujeres del componente son “centinelas insomnes de la soberanía”.

Maduro también destacó el papel de este cuerpo castrense en la lucha contra mafias y amenazas internas y externas. “Mi admiración a los guardianes del inmenso azul patrio; en sus alas reposa la defensa de nuestra Paz y el sagrado derecho a ser, por siempre, libres, independientes y soberanos”, afirmó.

Finalmente, recordó que la Aviación Militar nació en un siglo “violento y convulso”, marcado por conflictos globales y la emergencia de ideologías extremistas. En ese marco, sostuvo que Venezuela atravesó etapas difíciles y que el 27 de noviembre de 1992 significó “el renacimiento moral” de este componente: una fecha que, aseguró, consolidó su carácter bolivariano “para siempre y por siempre”.

T/CO