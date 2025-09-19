Presidente Maduro: No tenemos precio, no debemos nada a EEUU ni a esas oligarquías de los apellidos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que no tiene ninguna deuda con Estados Unidos.

Maduro, además, cuestionó que la administración de Donald Trump haya ofrecido una recompensa por su captura.

«Lo importante es que nuestro pueblo tiene siempre la misma actitud, y esas oligarquías de los apellidos, traidores a la patria, que tienen que ir a la justicia, lo saben muy bien, nosotros no tenemos precio, que yo no tengo deudas con ellos», resaltó en una visita al Complejo Urbanístico Hugo Chávez, en el estado La Guaira.