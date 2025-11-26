Presidente Maduro: «Nuestro proyecto no es imperialista, es libertario, emancipador y unionista»

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, enfatizó este martes la naturaleza libertaria, emancipadora y unionista de la Revolución Bolivariana, en contraste con los proyectos imperialistas o colonialistas.

En un acto conmemorativo por el Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar, en el que estuvo acompañado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Poder Popular, el Primer Mandatario Nacional destacó:

«¿Es que nuestro proyecto es colonialista, es imperialista? ¿Queremos ir a robarle el petróleo, el gas, el oro al pueblo de Colombia, al pueblo de Trinidad y Tobago? ¿Queremos robarle las tierras y los mares a otro pueblo del mundo? Nuestro proyecto es un proyecto libertario, emancipador, unionista de nuestra América”, ratificó.

El presidente Maduro precisó que el objetivo central del proyecto nacional es la paz. «Nuestro proyecto tiene como objetivo la paz. Pero no es cualquier paz, no es la paz de los esclavos… No es la paz de los cementerios, no es la paz de las colonias, es la paz de los pueblos libres, rebeldes, independientes, soberanos. Colonia más nunca. Esclavos, jamás. Libres e independientes por siempre”, arguyó.

T/Prensa Presidencial