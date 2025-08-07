Presidente Maduro ordena a la AN revisar la Ley del Consejo Federal de Gobierno e incluir los circuitos comunales

Durante una sesión del Consejo Federal de Gobierno, el presidente Nicolás Maduro solicitó al titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, revisar la Ley del Consejo Federal de Gobierno con el propósito de incorporar de manera significativa a las comunas y circuitos comunales.

“He solicitado al doctor Jorge Rodríguez que se evalúe la Ley del Consejo Federal de Gobierno, para que las comunas y sus circuitos tengan un papel relevante, considerando el impulso que han tomado los procesos de consulta popular”, expresó el jefe de Estado.

Además, Maduro instó a los gobernadores y alcaldes a ejercer una supervisión activa sobre los proyectos seleccionados mediante consulta popular, haciendo énfasis en la correcta ejecución de los recursos asignados.

“Hay que poner la lupa en cómo se ejecutan los fondos y en lo que aún está pendiente por ejecutar”, afirmó.

Finalmente, el mandatario subrayó la importancia de que las autoridades regionales respalden a las comunas en la implementación de sus iniciativas, brindando apoyo técnico, maquinaria y recursos financieros.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial