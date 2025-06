Presidente Maduro ordenó la creación de una Escuela Política Parlamentaria

Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó la creación de una Escuela Política Parlamentaria de carácter latinoamericano y caribeño, que lleve el nombre del líder revolucionario David Nieves Banchs.

Asimismo, resaltó que la creación de esta escuela es con el objetivo de incluir a todos los parlamentarios del país, y de esta manera, formar a grandes líderes políticos, porque «Venezuela va a ser democrática por siempre».

En el mismo orden, el jefe de Estado ha manifestado que cada uno de los parlamentarios revolucionarios de la Nación tienen que prepararse; ya que «deben ser una caja de resonancia del Poder Popular».

Estabilidad política del país

Al mismo tiempo, el Presidente hizo un énfasis en la importancia de la estabilidad política del país, por lo que le dio una tarea fundamental a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional (AN), abrir las compuertas del diálogo, para así ir en la búsqueda de aquel que «por alguna razón no ha creído o no cree en el proyecto de Bolívar, de Chávez, que por mil razones que pudiera tener, unas justas y otras injustas, desánimo o inconformidad, o de no creencia», y conducirlos al camino de la Revolución Bolivariana.

«Estamos en el mejor momento de la Revolución Bolivariana para ir a un diálogo transversal y para rectificar los errores que hayamos cometido», precisó.

Por su parte, la primera combatiente, Cilia Flores, aseveró que esta es una Asamblea Nacional para un nuevo tiempo, una nueva época, y que, por ello, cada uno de los Diputados deben estar alineados con la nueva AN.

«Vamos a encaminarnos en los Consejos Comunales y comunas para simplificar las leyes, la vida, al hombre y a la mujer de a pie. Nacemos desiguales pero las leyes no. Vamos a igualar en lo social, político y económico, porque este es un gran paso y vamos a ir a una nueva AN alineada a un proyecto», destacó la también Diputada a la AN.

