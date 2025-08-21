Presidente Maduro: Países del ALBA-TCP se mantienen unidos para fortalecer el intercambio comercial

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó el compromiso de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en mantener una unión sólida orientada al fortalecimiento del comercio justo entre las naciones del bloque.

Durante la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el mandatario anunció el próximo zarpe de una flota de transporte marítimo desde costas venezolanas hacia uno de los países aliados, como parte de los esfuerzos por dinamizar el intercambio comercial regional.

El buque, que llevará consigo las banderas de los países miembros, simboliza la integración y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos y caribeños. Maduro hizo un llamado a preservar la paz y la dignidad de los ciudadanos, destacando que “la vida del pueblo es de lucha, de resistencia y también de esperanza”.

La cumbre fue presentada como una plataforma clave para la articulación de estrategias comunes frente a los desafíos económicos, políticos y sociales que enfrenta la región, bajo principios de solidaridad, complementariedad y justicia.

T/CO