Presidente Maduro: Parroquia 23 de Enero es ejemplo de lucha

Desde la plaza Alí Primera, ubicada en el sector Monte Piedad de Caracas, el presidente Nicolás Maduro destacó el carácter combativo de la parroquia 23 de Enero, a la que calificó como ejemplo de lucha y bastión de la Revolución Bolivariana.

El mandatario evocó la salida del Comandante Hugo Chávez de la llamada «Cárcel de la Dignidad» en Yare, el 26 de marzo de 1994, recordando que apenas semanas después inició un recorrido por distintas comunidades del país. Entre ellas, visitó la plaza Alí Primera el 22 de abril de ese mismo año, donde se dirigió al pueblo con la mirada puesta en el Cuartel de la Montaña.

Maduro subrayó que aquel momento histórico ocurrió cuando Chávez llevaba menos de un mes en libertad, y que su paso por este espacio, donde se erige la estatua del cantautor Alí Primera, marcó un símbolo de resistencia que se extendió por lugares como Miraflores, la avenida Sucre, Catia, La Silsa y La Vega.

En el mismo acto, el jefe de Estado compartió una reflexión que recientemente hizo en la plataforma TikTok, sobre lo que significa ser escolta de un líder como Chávez. Aseguró que en su momento cumplió esa función, y que hoy continúa siéndolo, pero como «escolta de su proyecto y de su sueño».

Por su parte, Legna Serrano, coordinadora de la Sala de Autogobierno, afirmó que la comuna se siente acompañada en el legado de Chávez, bajo la conducción de un presidente que ha defendido la Patria sin titubeos.

Finalmente, se resaltó que esta comuna fue una de las que registró mayor participación en la Consulta Popular del pasado 23 de noviembre, reafirmando su compromiso con los logros que, según el Gobierno, encaminan al país hacia la victoria.

