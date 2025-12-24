Presidente Maduro participa en compartir navideño con las comunas de la parroquia San Agustín

Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participa en un compartir con las comunas de la parroquia San Agustín, previo a la celebración por el nacimiento de Jesús de Nazaret y la importancia de la unión familiar en esta época del año.

Durante esta actividad tan amena y colmada de fervor revolucionario, el Jefe de Estado es recibido por las y los voceros del Poder Popular y por la parranda navideña del grupo «Son Mondongo» y «100% San Agustín».

El presidente Maduro acudió a la plazoleta de Marín, para compartir junto a la comunidad el primer «Hallacazo», y desearles una ¡Feliz Navidad!, ejerciendo el derecho más bonito que tienen: el de la felicidad, vivir en Paz y disfrutar de este tiempo de unión.

En este sentido, es importante resaltar que en el Afinque de Marín se desarrolla el programa «El Guaguancó de Colores», como programa de difusión turística y cultural, además de otras presentaciones para la promoción del turismo local, con más de 4 mil turistas que han visitado la parroquia en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

T/Con información de Prensa Presidencial