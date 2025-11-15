Presidente Maduro participó en un encuentro de oración por la paz en Miraflores

Este viernes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con representantes de distintas confesiones religiosas en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. La jornada estuvo dedicada a elevar plegarias por la paz y la unidad del país.

En la actividad participaron el diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV; el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández; el apóstol Dan Suárez, presidente de la Mesa Ministerial Nacional; y Edgard Arteaga, viceministro de Asuntos Religiosos y Cultos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Durante la ceremonia, los asistentes compartieron mensajes de esperanza y bendiciones para la nación. Entre ellos, el profeta David Edward Owuor Ujiji dirigió una oración al Jefe de Estado, en la que pidió que la voluntad divina se manifieste en su vida y lo fortalezca para seguir guiando al pueblo venezolano en un ambiente de concordia.

«El enemigo no se acercará y esta nación se levantará. Decreto salud y fortaleza sobre el presidente Nicolás Maduro», expresó Owuor, acompañado por los presentes en un momento de fervor espiritual.

Los líderes religiosos señalaron que la actividad busca brindar una cobertura espiritual al país, con el propósito de proteger a la Patria y a sus ciudadanos frente a cualquier adversidad.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial