Presidente Maduro: política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente

“La política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente, ¿dónde está él? y ¿dónde estamos nosotros?, saquen las conclusiones… Ellos han subestimado al pueblo venezolano y su fortaleza; observen dónde están ahora Trump y Guaidó. No lograron sus objetivos de sacarnos de la paz”, resaltó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores.

Destacó que en estos últimos cuatro años se ha impuesto una visión extremista en lo ideológico “tanto que llegaron a nombrar a otro presidente en Venezuela desde la casa Blanca, creyeron que los venezolanos iban a obedecer como que fuéramos una colonia. Venezuela ha mostrado a Donald Trump y a los extremista supremacistas de Washington que no somos, ni seremos jamás una colonia ‘yankee’, no somos colonia de nadie, no somos ni seremos jamás”.

El Jefe de Estado destacó que su gobierno siempre ha estado dispuesto a entablar relaciones de comunicación diálogo y de respeto con los gobernantes de Estados Unidos.

“Con Donald Trump nosotros tuvimos relación desde antes que tomara la Presidencia (…), a pesar de todo siempre tuvimos conciencia en la Revolución Bolivariana de la necesidad de conversar, dialogar, buscar puntos de entendimiento, pero siempre se impuso la visión extremista”, aseveró.

Añadió que Trump desde su toma de posesión no se ha podido dialogar, buscar un punto de entendimiento, “Trump tomó la doctrina Monroe, para agredir los pueblo de Latinoamérica”.

T/VTV