Presidente Maduro presentó un balance histórico sobre el avance de la gestión comunal en el país

Durante un encuentro con vecinos y vecinas de la comuna Por Amor y Lealtad a Chávez, de la parroquia Macarao, municipio Libertador de Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó un balance histórico sobre el avance de la infraestructura y la gestión comunal en el país.

El mandatario nacional calificó el año 2025 como un periodo de éxito consolidado para la democracia directa, destacando que la ejecución de proyectos ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a la participación ciudadana.

Destacó que, a través de las cuatro consultas nacionales realizadas durante el año, el pueblo venezolano diseñó, propuso y aprobó un total de 33.743 obras. Esta cifra, aunada a las 1.500 obras públicas impulsadas por el Gobierno Nacional y la renovación de espacios realizados la Corporación Juntos Todo es Posible, representa un incremento del 360% en comparación con el año 2024, lo que demuestra una tendencia ascendente.

«Este pueblo hermoso fue a elecciones y aprobó con su voto estas obras, que representan una inversión equivalente a 337 millones de dólares», detalló.

El Mandatario Nacional enfatizó que Venezuela es noticia mundial por este modelo de gestión. «En el mundo están pendientes de las cosas buenas que pasan aquí. Es el Poder Popular el que manda y el que gobierna», sentenció, no sin antes reafirmar su compromiso de convertir al país en una potencia exportadora de alimentos orgánicos a través del método ancestral del conuco.