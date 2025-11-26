Presidente Maduro: Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República”

El presidente Nicolás Maduro dijo, este martes, desde el Paseo Los Próceres, que «no hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República”, en referencia a la postura de Venezuela frente a las amenazas de las fuerzas militares de Estados Unidos apostadas en el mar Caribe.

Asimismo, agregó que tras 17 semanas de agresión imperialista y guerra psicológica, el pueblo de Venezuela ha construido un poder inmenso de conciencia y de voluntad, acompañado del poder político, social y militar. así lo manifestó al recibir la marcha realizada con motivo del Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar.

El jefe de Estado recibió la referida espada e indicó que el proyecto de la Revolución Bolivariana es un proyecto libertario, emancipador y unionista de América, que tiene como objetivo supremo la paz y la consolidación de la soberanía de los pueblos. “Estamos obligados a autoexigirnos y exigirnos 10 veces más de lo que damos, de lo que somos, de lo que hemos dado; no hay excusa para nadie, prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República”, exhortó el presidente Maduro Moros, al recordar el ejemplo del Libertador Simón Bolívar. «Este pueblo tiene viva la memoria; en estas 17 semanas de agresión imperialista, de guerra y locura hegemónica, este pueblo ha construido un inmenso poder político, social y militar, y el poder nacional que hemos logrado afinar no es para invadir. Nuestro proyecto no es colonialista; nosotros no buscamos robar los recursos ni tierras a otros pueblos. Nuestro proyecto es emancipador; tiene como objetivo la paz», aseveró. “No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse, prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio y como Bolívar solía decir, si la Patria reclama tendrá nuestras vidas, si es necesario”, enfatizó, desde el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en Fuerte Tiuna, Caracas, punto final de la gran movilización de las banderas.

T/CO