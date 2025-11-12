Presidente Maduro promulga Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación

Desde el salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro oficializó la promulgación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, una pieza legislativa que redefine el enfoque estratégico de seguridad nacional.

Este nuevo marco legal establece la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía en la protección del territorio frente a amenazas internas y externas.

La ley se fundamenta en el principio de «seguridad y defensa integral», orientado a preservar la soberanía e independencia del país. Además, busca institucionalizar la participación activa de la sociedad civil mediante la creación de comandos territoriales que articulen esfuerzos en todos los niveles.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Plan Independencia 200, el mandatario ordenó el despliegue de unidades militares en todo el país. Esta acción busca consolidar la preparación alcanzada en etapas anteriores, integrando a instituciones públicas, privadas y a la población en general en un esfuerzo conjunto por la defensa nacional.

En la madrugada del 11 de noviembre, se dio inicio a la segunda fase del Ejercicio Independencia 200, como respuesta estratégica ante presiones externas, reafirmando el compromiso de Venezuela con los valores bolivarianos de libertad y autodeterminación.

Este despliegue incluye una movilización masiva de recursos terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, junto a la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana, cuerpos de seguridad ciudadana y los comandos recién establecidos. El ejercicio se ejecuta bajo el principio de integración entre el pueblo, las fuerzas militares y los organismos policiales.

La operación cuenta con presencia en regiones clave como Carabobo, La Guaira, Táchira, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Barinas, Trujillo, Lara, Delta Amacuro y el Distrito Capital, consolidando una red estratégica de defensa territorial.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial