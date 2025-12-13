Presidente Maduro: Pueblo venezolano no acepta las mentiras, presión, chantaje y amenazas de EEUU

Este viernes, el presidente Nicolás Maduro, durante la celebración del aniversario N.º 1 de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández – Morán, aseveró que dada la idiosincrasia del venezolano no aceptan las «mentiras, presión, chantaje y amenazas» que hacen desde Estados Unidos contra Venezuela.

«Nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, nuestra rebeldía histórica, el mestizaje profundo de esa rebeldía que en el mundo algunos no comprenden todavía, por qué somos lo que somos y por qué sus fórmulas de mentiras, de presión, de chantaje y de amenaza no funcionan con nosotros. No funcionan ni funcionarán jamás porque sabemos dónde estamos parados… «, dijo.

Recalcó que «estamos parados sobre tierra firme y estamos construyendo el modelo de sociedad hermosa que se merece nuestro pueblo. Porque no es un hombre, es un país entero, es una república, es una historia grandiosa». Asimismo, se disculpó con los estudiantes al «exasperarse» en su discurso donde llamó «Imbéciles, estúpidos» a los líderes de los países del Norte, porque «creen que es un hombre. No es un hombre, son millones», expresó para luego pedir respeto a Venezuela. Seguidamente, manifestó que dados los últimos acontecimientos como el robo del buque petrolero por parte de Estados Unidos y las amenazas de invasión, está cargado de «rebeldía e indignación». «No pueden entendernos muchachos. Me perdonan si me exaspero, pero es que cargo una rebeldía y una indignación muy grande todo el día en mi corazón, solo aplacadas por el inmenso amor que tengo por Venezuela y por el inmenso logro que estamos obteniendo todos los días en el campo de la economía, de la sociedad, de la ciencia».

T/CO