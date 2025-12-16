Presidente Maduro que esta semana entregará 2.000 obras de Gobierno

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreció este lunes un balance de gestión destacando un récord nacional en infraestructura, e informó que, desde el 15 hasta el 21 de este mes, se entregarán 2.000 obras totalmente terminadas en todo el país gracias al programa «Juntos Todos Posibles».

Durante la transmisión del programa número 99 «Con Maduro +», el mandatario destacó que este logro consolida el programa «Juntos Todos Posibles» con la Gran Misión Venezuela Bella, la cual ha centralizado los esfuerzos de recuperación, embellecimiento y construcción de espacios públicos esenciales.

Asimismo, Maduro enfatizó que esta cifra representa un hito histórico para la gestión del país y reafirma el compromiso con el pueblo. «Quisiera saber qué gobierno en este continente le puede entregar a su pueblo, 2.000 obras de máxima calidad», se preguntó. El jefe de Estado hizo un llamado a la unidad cívico-militar para defender estos avances y garantizar la continuidad de la visión de una Venezuela próspera.

T/CO