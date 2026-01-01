Presidente Maduro junto a Ramonet define hoja de ruta para 2026 hoy a las 7:00 PM

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostendrá su tradicional encuentro anual con el destacado periodista y analista político, Ignacio Ramonet. La entrevista especial será transmitida a las 7:00 p. m., a través de la señal en vivo de Venezolana de Televisión (VTV) este jueves primero de enero.

Durante este encuentro, que marca el inicio del ciclo político y económico del año, el mandatario nacional desglosará las líneas estratégicas que regirán el rumbo del país durante 2026.

Uno de los puntos centrales del diálogo será el análisis de la geopolítica internacional y la postura de Estados Unidos. De acuerdo a los adelantos de la entrevista, el presidente Maduro abordará el tema de las amenazas y ataques del imperio de EE.UU. contra Venezuela.

Es importante destacar, que la conversación entre el jefe de Estado y Ramonet se ha convertido en una cita habitual de cada primero de enero, caracterizándose por la evaluación de los logros y desafíos superados, el plan de crecimiento para los próximos doce meses, así como el análisis de las amenazas externas y la estabilidad institucional.

F/VTV