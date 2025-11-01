Presidente Maduro ratifica compromiso con la soberanía y la integración regional tras Encuentro Parlamentario del Gran Caribe

Este viernes, en el marco del Encuentro Parlamentario del Gran Caribe, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó el compromiso de su Gobierno con la defensa de la soberanía nacional y la integración regional.

Durante una reunión con los representantes de al menos 14 países del Gran Caribe, en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el mandatario aseguró que las acciones del Ejecutivo están orientadas hacia “una independencia integral de la patria”, e invitó a las naciones de la región a sumarse a un proceso de cooperación y solidaridad que, dijo, se inspira en una visión panamericana basada en el afecto entre los pueblos: “Porque nosotros amamos a América, al Caribe y más allá”.

«Todo lo que estamos haciendo en Venezuela es con el objetivo de una independencia integral de la patria, y compartir estos logros con todos los pueblos hermanos de nuestro amado continente».