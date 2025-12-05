Presidente Maduro ratifica continuidad del Plan Vuelta a la Patria

«Siguen llegando nuestros connacionales», afirmó el presidente Nicolás Maduro, al recordar que está vigente el acuerdo firmado el 31 de enero pasado, con el enviado especial del presidente Donald Trump, que dio inicio al «Plan Vuelta a la Patria» para el retorno seguro de los migrantes venezolanos.

«Recientemente, hubo un percance, pero recibí una solicitud para mantener este plan y de acuerdo a nuestras instituciones y nuestras leyes, fue aprobado. Así que siguen llegando nuestros connacionales», expresó el presidente al referirse a la paralización de los vuelos hacia Venezuela, luego de que EE. UU. decidiera cerrar el espacio aéreo del país, pero fue el mismo mandatario de Estados Unidos el que solicitó reabrir el programa.

Esta decisión está aunada a la solicitud elevada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) para mantener en curso el Plan Vuelta a la Patria. El jefe de Estado afirmó que esta acción garantiza la continuidad de las operaciones de repatriación y la reunificación familiar en el país como un gesto de soberanía.

T/CO