Presidente Maduro ratifica el compromiso de Venezuela con la construcción de un nuevo orden mundial

El presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela seguirá siendo un referente global en la defensa de la humanidad y la justicia social y reafirmó el compromiso del país con la construcción de un nuevo orden mundial.

“Venezuela está comprometida en cuerpo, nervio, sangre y existencia con el nacimiento de un mundo pluripolar y multicéntrico, donde los pueblos del Sur Global puedan vivir en paz, respetando su identidad y cultura”.

El presidente también subrayó que en este nuevo escenario internacional no hay espacio para hegemonías, sino para la coexistencia de múltiples centros de poder —tecnológico, político, económico y geopolítico— que reflejen la diversidad de las civilizaciones emergentes.

El Presidente otorgó la condecoración «Orden Francisco de Miranda» en su máximo grado, «Generalísimo» y Primera Clase, al embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera, reconociendo su destacada labor diplomática durante seis años de servicio.

El embajador Rodríguez Barrera destacó la resistencia de la Revolución Bolivariana frente a las múltiples agresiones del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo bloqueos económicos, intentos de magnicidio, campañas de desprestigio y amenazas militares. En sus palabras:

“La condecoración que hoy recibo representa un altísimo honor y un compromiso de lealtad con Venezuela”.

El diplomático cubano cerró su intervención reafirmando el respaldo absoluto del gobierno y pueblo cubano a la Revolución Bolivariana, en defensa de la soberanía y la autodeterminación frente a las presiones externas.

T/CO con información de Prensa Presidencial