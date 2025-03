Presidente Maduro ratifica su compromiso con el rescate de los migrantes venezolanos

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este martes su compromiso con el rescate de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador.

Durante un contacto telefónico con la Gran Movilización en Defensa de los Migrantes, el Jefe de Estado ratificó su «solidaridad y apoyo a todos los familiares de los muchachos» que fueron llevados de manera criminal desde los Estados Unidos a una cárcel en el país centroamericano.

«Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para rescatar a nuestros migrantes, que no son delincuentes, son inocentes, son muchachos de bien», expresó.

Maduro destacó el apoyo popular en la gigantesca movilización que se realizó en Caracas, que es muestra «de la dignidad y de la pureza» del Pueblo venezolano.

Aseguró que el Gobierno Bolivariano está activo para retornar al país a los connacionales.

«Estos muchachos que no cometieron ningún delito en Estados Unidos, que no han cometido ningún delito en El Salvador, que no le han dado el debido proceso, que no están condenados en Estados Unidos», dijo.

«Si hay que ir y recurrir a todas las formas diplomáticas, a todos los mecanismos jurídicos, legales, sociales, a la movilización del Pueblo todo, lo haremos», enfatizó

Finalmente, invitó al pueblo de Venezuela para que acudan este miércoles a la recolección de firmas, en todas las plazas Bolívar del país.

Esto es «para expresar nuestra indignación al mundo entero por nuestras hermanas y hermanos secuestrados», manifestó.

T/CO