Presidente Maduro reafirma compromiso con la paz, la soberanía y el poder del pueblo

Durante una nueva edición del programa Con Maduro+, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que la lucha del gobierno se centra en alcanzar la paz, defender la soberanía nacional y dignificar al pueblo venezolano.

“Un pueblo que vive con dignidad, igualdad, libertad y paz tiene la capacidad de avanzar y hacer realidad sus sueños más grandes”, afirmó.

El Mandatario destacó el fortalecimiento del Poder Comunal como una manifestación concreta de democracia directa. Señaló que esta estructura permite que las comunidades participen activamente en el ejercicio del Poder Popular, a través del intercambio de ideas y la ejecución de proyectos locales.

“Vivimos en una sociedad consciente, con voz propia y capacidad de debate. Es una democracia cotidiana, con poder político y económico permanente”, subrayó.

Maduro también evocó el pensamiento de Simón Bolívar, recordando que en tiempos de lucha por la independencia, el pueblo venezolano aspiraba a la paz de la República. “Bolívar nos enseñó que la paz es nuestra gloria. Fue un guerrero de América que siempre buscó la estabilidad para la nación”, expresó.

En su repaso por temas de gestión, el presidente resaltó el papel del liderazgo militar, al que calificó como patriótico, revolucionario y profundamente conectado con las comunidades. Aseguró que esta dirección responde a los intereses del pueblo y se guía por los principios de la doctrina bolivariana.

Finalmente, Maduro resaltó el legado del Comandante Hugo Chávez en el ámbito militar, destacando que su visión ha sido reconocida en toda América Latina. “La doctrina bolivariana, reconstruida por Chávez, representa una de las expresiones más avanzadas en las ciencias militares de la región. Nuestros militares son admirados por su vínculo con el pueblo, algo que muchos en el continente aspiran a replicar”, concluyó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial