Presidente Maduro reafirma que la Revolución Bolivariana impulsa un modelo de poder popular desde las bases

El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que la Revolución Bolivariana nació con el propósito de transferir el poder al pueblo y consolidar una institucionalidad construida desde los territorios. Así lo afirmó al reiterar que el fortalecimiento de las comunidades organizadas constituye la esencia del proyecto político que impulsa el Ejecutivo Nacional.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario resaltó que las Comunas representan la expresión más directa de ese principio de empoderamiento popular. Subrayó que, dentro del modelo bolivariano, el poder es dinámico, circula y adquiere mayor utilidad cuando está en manos de un pueblo consciente y organizado.

Maduro enfatizó que cada comuna debe avanzar hacia su transformación en un territorio productivo, con capacidad para sostener su economía, garantizar la alimentación de sus habitantes y promover condiciones de vida dignas sin dependencia de factores externos. Aseguró que este enfoque territorial es determinante para consolidar un país más autosustentable.

El jefe de Estado señaló además que la democracia venezolana ha transitado hacia un modelo de participación constante, alejado de prácticas esporádicas o promesas vacías. Según indicó, se trata de una democracia orientada a resolver problemas, construir soluciones y fortalecer el ejercicio del poder en manos de la ciudadanía.

En su mensaje, el Presidente instó al poder popular organizado a defender con firmeza este sistema político, al cual calificó como un método auténtico de transformación social. Reiteró que Venezuela avanza en la consolidación de un modelo donde el protagonismo popular es el eje de la acción pública.

T/CO