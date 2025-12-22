Presidente Maduro realizó un balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025

Con miras a impulsar el sector productivo, siendo el epicentro de los grandes logros, avances tecnológicos y las alianzas estratégicas que impulsan el futuro sostenible del país, el presidente de la Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizó un Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025.

Este lunes, el Poliedro de Caracas reunió a importantes empresas de los 14 Motores Productivos, con quince (15) stands de exposiciones, y un (1) stand principal genérico, con el objetivo de mostrar su alta capacidad productiva e innovación.

En esta línea, es importa resaltar que setecientas (700) personas asistieron a la actividad, que, además, conectó las ideas de los 14 Motores Productivos, tales como:

Hidrocarburos. Agroalimentario, Pesquero y Acuícola. Exportaciones No Petroleras. Minería y de las Industrias Básicas. Industria Civil y Militar. Turismo Nacional e Internacional. Construcción. Farmacéutico. Bolívar Digital. Banca y Mercado de Valores. Emprendimiento. Economía Comunal Socialista y Solidaria. Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Transporte y Vialidad

Vale acotar, que el evento se desarrolló bajo un esquema de impulso y sostenibilidad, planteando una perspectiva de perfeccionamiento con visión futura; para el impulsó la creación de nuevas oportunidades de negocios a nivel comercial, y así fortalecer el apuntalamiento de Venezuela, tanto nacional como internacionalmente.

T/Prensa Presidencial