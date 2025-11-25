Presidente Maduro recibe la Espada del Perú como símbolo de libertad en su Bicentenario

En el Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar, el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, participó en la marcha Cívico-Militar realizada en la ciudad de Caracas y recibió la espada, símbolo de libertad de los pueblos de América, de manos de los cadetes.

«Hoy, en su Bicentenario, está más vigente que nunca su libertad y paz. La recibo 200 años después, con su energía y su fuerza libertadora, emancipadora de pueblos. Esa es la espada de la victoria de toda Suramérica», dijo el Jefe de Estado en los honores realizados en el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

A juicio del Presidente Maduro, la espada de Bolívar está viva, camina por América Latina y combate en las calles de Venezuela, junto a los pueblos, por la nueva y verdadera independencia del siglo XXI.

Acompañado por la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, del Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, del ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Capitán Diosdado Cabello; la alcaldesa de Caracas, Almiranta en Jefa Carmen Méléndez; generales, almirantes, oficiales, soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB, movimientos sociales, movimientos de mujeres, comuneros, trabajadores, trabajadoras, juventud, estudiantes, milicianos y milicianas de la patria, el Mandatario nacional destacó que «en perfecta unión popular-militar-policial, (la espada) ha salido a las calles a decir que Bolívar es el Jefe, el Comandante de las batallas de este siglo».

T/Prensa Presidencial