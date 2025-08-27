Presidente Maduro recibió Cartas Credenciales de nuevos embajadores en Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores, en Caracas, las Cartas Credenciales de los nuevos Embajadores de Belarús, el Reino de Camboya, Costa de Marfil, Hungría, y la República de Azerbaiyán.

El nuevo embajador del Reino de Camboya, Chea Thireak, se acreditó ante el Jefe de Estado para marcar el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, orientado hacia la prosperidad y el fortalecimiento del intercambio y la hermandad entre ambos pueblos.

Seguidamente, el nuevo embajador de la República de Costa de Marfil, Damoutene Alassane Zié, consignó sus Cartas Credenciales ante el titular mandatario venezolano, quien le dió la más cordial bienvenida al país.

Posteriormente, el nuevo representante de la República de Azerbaiyán, Novruz Oğlu Rzayev, presentó sus Cartas Credenciales, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y la alianza entre ambos países miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

El Dignatario recibió también las Cartas Credenciales por parte del representante de la República de Belarús, Dzmitry Dzeravinski, con quien reafirmó las alianzas que se han establecido entre ambas naciones, basadas en una ruta de cooperación activa para los próximos diez años, así como una postura compartida sobre el nuevo orden multipolar.

Finalmente, el presidente Maduro recibió al nuevo embajador de Hungría, Dániel Szécsi, con el objetivo de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación en sectores de interés para ambas naciones.

REDACCIÓN MAZO