Presidente Maduro recibió delegación de Cuba en Miraflores

Este viernes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores a una delegación oficial proveniente de Cuba, encabezada por el Dr. Roberto Morales Ojeda, destacado dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC). La visita, que se extenderá del 17 al 21 de septiembre, tiene como propósito consolidar la alianza estratégica y la fraternidad entre ambas naciones.

Durante el encuentro, el jefe de Estado venezolano estuvo acompañado por la primera dama y diputada Cilia Flores, así como por representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su juventud, entre ellos Grecia Colmenares, Eduardo Piñate, Pedro Infante, Nicolás Maduro Guerra, Tania Díaz y Rander Peña.

La delegación cubana está integrada por once altos funcionarios del PCC, quienes abordarán temas clave para el fortalecimiento de los acuerdos bilaterales. Entre los miembros se encuentran:

Dr. Roberto Morales Ojeda : Médico y dirigente político, ocupa el cargo de secretario de Organización del Comité Central del PCC.

: Médico y dirigente político, ocupa el cargo de secretario de Organización del Comité Central del PCC. Jorge Luis Broche Lorenzo : Ingeniero civil y doctor en Ciencias Técnicas, lidera el Departamento Económico Productivo del PCC.

: Ingeniero civil y doctor en Ciencias Técnicas, lidera el Departamento Económico Productivo del PCC. Emilio Lozada García : Diplomático con amplia trayectoria, actualmente dirige el Departamento de Relaciones Internacionales del PCC.

: Diplomático con amplia trayectoria, actualmente dirige el Departamento de Relaciones Internacionales del PCC. Aylín Álvarez García : Vicerrectora primera de la Universidad del Partido «Nico López» y exlíder juvenil de la UJC.

: Vicerrectora primera de la Universidad del Partido «Nico López» y exlíder juvenil de la UJC. Caridad Meyvis Estévez Echavarría : Abogada, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria de la UJC.

: Abogada, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria de la UJC. Luis Orlando Oliveros Serrano : Vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC.

: Vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC. Ariel Delgado Ramos : Médico especializado en bioestadística, funcionario en la oficina del secretario de Organización del PCC.

: Médico especializado en bioestadística, funcionario en la oficina del secretario de Organización del PCC. Dagoberto Rodríguez Barrera : Embajador de Cuba en Venezuela.

: Embajador de Cuba en Venezuela. Jorge Luis Mayo Fernández : Segundo jefe de misión en la Embajada cubana en Caracas.

: Segundo jefe de misión en la Embajada cubana en Caracas. Juan Carlos Frómeta de la Rosa : Funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC.

: Funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC. Osnay Miguel Colina Rodríguez: Presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Este encuentro reafirma el compromiso de Caracas y La Habana de continuar trabajando juntos en favor del desarrollo, la integración y el bienestar de sus pueblos, en un marco de solidaridad y cooperación mutua.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial