Presidente Maduro reconoce labor de los Médicos Integrales Comunitarios en su día nacional

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este miércoles el Día Nacional del Médico Integral Comunitario (MIC) y resaltó el papel esencial que desempeñan estos profesionales dentro del Sistema Público Nacional de Salud.

A través de su canal de Telegram, el mandatario afirmó que la misión de los médicos integrales comunitarios “es clara: llegar a las profundidades del territorio mediante la medicina primaria y preventiva, y promover la educación para una vida sana, fortaleciendo los sistemas creados por el Comandante Chávez”.

Maduro destacó que el modelo socialista de salud requiere “profesionales de alto nivel científico y humano”, e instó a los galenos a inspirarse “en la humildad y ética del Santo Dr. José Gregorio Hernández y en el compromiso revolucionario de Ernesto ‘Che’ Guevara”.

Asimismo, el Jefe de Estado subrayó que los MIC son pilares fundamentales para garantizar una atención gratuita, humanista y de calidad en todas las comunidades del país. “¡Sigamos cuidando al pueblo con amor y fuerza inquebrantable! ¡Mis felicitaciones y mi reconocimiento!”, expresó el mandatario nacional.

