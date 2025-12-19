Presidente Maduro: Recuperamos el Metrocable Mariche a pesar del bloqueo de EEUU

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este jueves el acto de rehabilitación total e integral del Sistema MetroCable Mariche, que conecta a comunidades de los barrios de Petare Norte con el Sistema Metro de Caracas.

A través de un mensaje publicado en su canal Telegram, manifestó: “estuve en Petare con un gentío que me acompañó en la entrega del rehabilitado Metrocable de Mariche, obra inaugurada en 2012 por el comandante Hugo Chávez. Compartí con mi gente de Miranda, con mis compañeros y compañeras del Sistema Metro, recordando mis tiempos de operador”.

Agregó que “como operador de transporte que sigo siendo de corazón, entregamos recuperado el Metrocable “Mariche – Palo Verde”, ¡venciendo, a pesar del bloqueo y la guerra económica!”.

El MetroCable Mariche fue inaugurado el 10 de diciembre de 2012, y conecta a poblaciones humildes de Caucagüita, La Dolorita, Filas de Mariche y hasta de Santa Lucía, con la estación Palo Verde del Metro caraqueño.

Fue el segundo sistema de transporte aéreo a través de funiculares en Caracas, con una inversión necesaria para respaldar la movilidad de las comunidades del este de la gran Caracas y que favorece a más de 130 mil habitantes al día.

F/VTV