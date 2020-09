Presidente Maduro reitera invitación a la Unión Europea para acompañar elecciones

«Manden una comisión en privado y ustedes podrán ver la verdad de Venezuela que no les permite ver Estados Unidos”, indicó este jueves el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al reiterar la invitación a los representantes de la Unión Europea (UE).

Desde la Clase inaugural del Programa de Formación para candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a la AN, realizada mediante videoconferencia, lamentó que la UE no se independice de las presiones imperiales, y les explicó públicamente, una vez más, por qué no pueden pretender opinar sobre asuntos soberanos de los venezolanos.

“La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de la elecciones parlamentarias en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional. El único que elige el Poder Legislativo en Venezuela es el pueblo con su voto”, recalcó.

Comentó que las elecciones para escoger a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela serán históricas, ya que justamente será el rescate de una institución que fue destruida íntegramente por la dirigencia de una extrema derecha apátrida, que ganó en 2015 el Parlamento y entregó el Poder Legislativo a fuerzas extranjeras para la intervención militar del país.

En los último 5 años, desde la AN adeca-burguesa, recordó, se ha atentado contra la seguridad y la vida de los venezolanos, mediante la asfixia de la economía venezolana con ataques y bloqueos sin precedentes en la historia nacional.

Aseguró a los aspirantes revolucionarios que el país necesita, en el marco de la constitución y como producto de la evolución de las fuerzas revolucionarias en esta fase de resistencia, un gran cambio de leyes e instituciones, en la economía.

“Y si hemos tenido una AN que ha saboteado con su guerra económica, debe venir ahora una Asamblea Nacional que provoque un cambio económico y se ponga al frente de ese cambio desde el Parlamento Nacional”, manifestó.

Lea también

T/VTV

F/Prensa Presidencial