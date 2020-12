Presidente Maduro reitera llamado a cumplir responsablemente las medidas de bioseguridad contra la Covid-19

A través de sus redes sociales, el Jefe de Estado expresó: “Como Estado y Gobierno cumplimos con nuestra parte: hacemos un inmenso esfuerzo por cuidarte a ti joven, abuelo, abuela, niño, niña, y a todo el Pueblo venezolano».

En su publicación el Mandatario Nacional posteó un video donde un grupo de jóvenes con la consigna “Juntos es la Cosa”, exhortan a la población a cumplir con los protocolos sanitarios como lo son el uso de tapabocas, la aplicación de antibacterial y distanciamiento saludable.

He visto mucha gente en la calle, propio de esta época en la que se incrementa el movimiento económico y comercial. No dejemos de usar el tapaboca por favor, vamos a cumplir las medidas de bioseguridad. No se sorprendan si me ven por ahí y me acerco a saludarlos. ¡Pendiente! pic.twitter.com/NpoPvNQenK

