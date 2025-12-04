Presidente Maduro reitera que Dinorah Figuera robó $14 millones para pagos a Guaidó, Borges y MCM

El presidente Nicolás Maduro se refirió a la denuncia del diputado José Brito sobre el robo de activos a la petrolera CITGO, acusando directamente a Dinorah Figuera de haber malversado 14 millones de dólares para hacer pagos a la dirigencia de derecha extremista.

«El diputado opositor José Brito ha denunciado públicamente que la señora Dinorah Figuera ha robado 14 millones de dólares para pagar ´aguinaldos´ y 36 mil dólares de ´utilidades´ a los bandidos de Juan Guaidó, Julio Borges, a la sayona María Corina Machado y a otros ´vendepatria´, que llamaron a la invasión contra Venezuela, cuando la mayoría vive en el exterior», expresó Maduro.

«Que cada quien saque sus propias conclusiones sobre esa derecha fascista», indicó el mandatario al señalar a Figuera como «bandida, fascista, ladrona y criminal».

De esta forma, el mandatario nacional recalcó la afirmación del diputado José Brito; quien previamente señaló que Figuera autorizó el pago de hasta 36 mil dólares en «utilidades» a exparlamentarios de la extinta Asamblea Nacional del año 2015.

