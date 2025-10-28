Presidente Maduro relanza la gran Misión Viva Venezuela desde el Cuartel San Carlos

Durante la edición número 95 de su programa Con Maduro+, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el relanzamiento de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Esta iniciativa, que busca fortalecer la identidad cultural del país, tendrá como punto de partida el histórico Cuartel San Carlos, ahora rebautizado como la Casa de la Libertad y de la Cultura Alí Primera.

Tras compartir un resumen de la Semana Presidencial, centrada en el OBRATÓN, el mandatario felicitó al General Jorge Elieser Márquez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, por la rápida y eficiente restauración del emblemático recinto, que desde ahora estará abierto al público.

“Este es un espacio maravilloso para el arte, el teatro, la música, las artes circenses, y para la vida cotidiana. Un lugar para la alegría, para los niños, para el futuro. Lo entregamos con amor a nuestro pueblo”, expresó Maduro, destacando la importancia del lugar como punto de encuentro cultural y recreativo.

El jefe de Estado también resaltó el crecimiento de la producción agroalimentaria en diversas regiones del país, que no solo abastecen el mercado interno, sino que también generan excedentes de calidad para la exportación. “La capacidad productiva de Venezuela es impresionante”, afirmó.

Asimismo, hizo énfasis en el fortalecimiento del Estado comunal, al que describió como una estructura más eficiente, democrática y cercana al pueblo. “El que quiera ver la verdadera Venezuela, que abra los ojos. Aquí se construye con amor, rapidez y eficiencia”, subrayó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial