Presidente Maduro rememora su primer encuentro con el Comandante Chávez

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rememoró este martes un capítulo fundamental de su trayectoria política: el primer encuentro personal con el Comandante Hugo Chávez, ocurrido el 16 de diciembre de 1993.

A través de sus redes sociales, el Jefe de Estado compartió los detalles de aquella visita al centro de reclusión de Yare, a donde acudió junto a un grupo de dirigentes sindicales y juveniles, movilizados por el mensaje de transformación que el líder del 4F enviaba al país desde prisión.

El Primer Mandatario destacó la calidez humana y la agudeza política de Chávez, quien al verlos les solicitó no irse sin conversar. El encuentro, realizado en la celda del líder revolucionario, se convirtió en una jornada de reflexión profunda sobre el proyecto bolivariano, la unión cívico-militar y la necesidad histórica de traer el ideario del Libertador al siglo XXI. “Salí levitando de allí, sin ninguna duda”, confesó el presidente Maduro, asegurando que, a 32 años de aquel día, el pensamiento del Comandante sigue plenamente vigente como guía del proceso revolucionario y de la defensa de la soberanía nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolás Maduro (@nicolasmaduro)

T/CO