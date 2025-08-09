Presidente Maduro renueva Decreto de Emergencia Económica contra bloqueo imperial

El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, renueva el Decreto de Emergencia Económica para afrontar el bloqueo contra el país y la guerra comercial mundial, informó este viernes la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

A través de sus redes sociales, Rodríguez publicó la Gaceta Oficial extraordinaria, número 6.924, del 8 de agosto de 2025. La alta funcionaria gubernamental explica que esta decisión se realiza en virtud del éxito de la aplicación de esta iniciativa.

Así, el mandatario nacional extiende su vigencia y contenido “para seguir derrotando las sanciones imperiales, preservar el equilibrio económico y garantizar el pleno disfrute de sus derechos al pueblo venezolano”, aseveró Delcy Rodríguez.

En el mes de abril, el presidente Maduro emitió este decreto que establece el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por un período de sesenta (60) días, conforme a lo estipulado en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión fue rarificada por la Asamblea Nacional (AN), y más tarde por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), poderes que confirmaron la legitimidad de tal iniciativa.

T/VTV