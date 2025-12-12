Presidente Maduro resalta avances de los circuitos comunales y el presupuesto participativo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció un balance sobre el desarrollo del sistema de Circuitos Comunales y el Presupuesto Participativo, subrayando que esta metodología ha alcanzado rango legal y se consolida como un mecanismo de inversión histórica en manos del pueblo organizado.

Maduro recordó que en 2024 se puso en marcha la estrategia de los Circuitos Comunales, donde cada comunidad, mediante asambleas vecinales, proponía y seleccionaba proyectos de la Agenda Concreta de Acción. El plan más votado recibía financiamiento inmediato del Ejecutivo, garantizando que los recursos respondieran directamente a las prioridades ciudadanas.

Ese año se realizaron dos consultas de proyectos y la elección popular de jueces de paz, lo que permitió ejecutar 9.258 obras con una inversión de 95 millones 280 mil dólares.

En 2025, la capacidad de gestión del Poder Popular se expandió significativamente. Tras la consulta del 23 de noviembre, se aprobaron 33.743 proyectos, con una inversión de 337 millones 430 mil dólares. Estas obras abarcan la construcción y reparación de vías, escuelas, liceos, universidades, mercados comunitarios, plazas y espacios deportivos, reflejando un crecimiento del 14% en la capacidad de acción de las comunas.

El mandatario también anunció un paso legislativo clave: la práctica de financiamiento compartido, inicialmente propuesta por la alcaldesa Carmen Meléndez en Caracas, se convirtió en ley. Desde el próximo año se realizarán cuatro consultas anuales, y los dos proyectos más votados en cada circuito deberán recibir financiamiento tanto del Gobierno Nacional como de las autoridades locales.

Maduro concluyó que esta dinámica de participación y resistencia innovadora fortalece al país, haciéndolo —en sus palabras— “indestructible e invencible”.

