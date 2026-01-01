Presidente Maduro resaltó avances en ciencia, tecnología y cultura durante 2025

En su discurso de cierre de 2025, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó los progresos alcanzados en ciencia, tecnología y cultura, áreas que calificó como pilares de la soberanía cognitiva y espiritual de la nación.

El mandatario sostuvo que la nueva independencia venezolana se expresa en el terreno del conocimiento, donde la ciencia y la tecnología se convierten en instrumentos esenciales para garantizar la vida, el bienestar colectivo y la defensa de la soberanía.

A su juicio, la unión de estos avances con la fuerza cultural del país constituye el fundamento de una conciencia nacional capaz de proteger el futuro de las próximas generaciones.

Maduro señaló que este espíritu colectivo ha sido clave para mantener la firmeza de la Patria frente a intentos de despojo por parte de poderes externos. En ese sentido, resaltó los hitos culturales e históricos que marcaron el año, como el reconocimiento del joropo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la entrega simbólica de la Espada del Perú a Simón Bolívar y la conmemoración del bicentenario del Decreto de Chuquisaca, hechos que, según dijo, refuerzan la identidad antiimperialista del pueblo venezolano.

El jefe de Estado recordó que la existencia de Venezuela como nación soberana no depende de concesiones extranjeras, sino de la firmeza y el coraje libertario de su pueblo. “Nuestra Patria nació desde la determinación y la fuerza liberadora”, afirmó, al recalcar que esa base ética y política proyecta el futuro del país.

Asimismo, puso de relieve el fortalecimiento del Poder Nacional, asegurando que en apenas un año se consolidó como concepto y realidad tangible en el territorio. También exaltó el papel de las Consultas Populares realizadas en 2025, de las cuales surgieron soluciones innovadoras y acuerdos sociales duraderos. Con ello, concluyó que el año se cierra como el período de mayor consenso en la historia republicana de Venezuela.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial