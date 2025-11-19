Presidente Maduro resaltó el papel de la ciencia como motor de desarrollo

Durante la vigésima edición de los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación “Humberto Fernández Morán”, el presidente Nicolás Maduro resaltó el papel de la ciencia como motor de desarrollo y como herramienta para consolidar la paz en el país.

El jefe de Estado subrayó los avances alcanzados a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Humberto Fernández Morán, destacando la creación de la Universidad de la Ciencia, institución que ya cuenta con 1.800 estudiantes en formación, a quienes denominó la “Generación de Oro de la Ciencia”.

Maduro enfatizó que el conocimiento científico está generando resultados notables en áreas estratégicas, incluyendo la defensa nacional. Reconoció que la tecnología se aplica directamente en el sistema de armas que protege la soberanía de la República.

Además, mencionó progresos en el desarrollo de redes de fibra óptica soberanas, así como en disciplinas de frontera como la Inteligencia Artificial, la Robótica y la Física Cuántica, que marcan el rumbo de la innovación venezolana.

Ciencia y Fuerzas Armadas

Uno de los anuncios más relevantes fue la instrucción presidencial dirigida a las Fuerzas Armadas y al rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, mayor general Pérez La Rosa. Maduro indicó que las 12 academias militares deben transformarse en 12 academias científicas, orientadas al conocimiento y la tecnología aplicada al ámbito militar.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial