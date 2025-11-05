Presidente Maduro resaltó el papel del PSUV frente a las amenazas externas que enfrenta el país

Durante la sesión plenaria del 5° Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el 4° de la Juventud del PSUV (JPSUV), celebrada en Caracas, el presidente Nicolás Maduro resaltó el papel protagónico que ha desempeñado esta organización política frente a las amenazas externas que enfrenta el país.

Ante representantes de Caracas, La Guaira y Miranda, así como autoridades municipales, el mandatario subrayó la relevancia del PSUV en los procesos electorales del país.

“Este partido ha sido clave en cada coyuntura electoral. A quienes cuestionan nuestra democracia, les recuerdo que hemos ganado 30 de las 32 elecciones celebradas en los últimos 26 años, con un pueblo cada vez más consciente y movilizado”, expresó Maduro.

El Secretario General del PSUV, Diosdado Cabello, destacó la lealtad del partido a las directrices presidenciales, afirmando que han cumplido con cada orientación emitida en defensa de la soberanía nacional y la paz.

Con la participación de más de tres mil delegados y delegadas, el Congreso se plantea como un espacio para la construcción de nuevas propuestas que respondan a la realidad sociopolítica venezolana.

En este contexto, el presidente Maduro evocó la figura del Comandante Hugo Chávez, señalando que su legado sigue siendo una fuente de inspiración y energía para la Revolución Bolivariana.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial