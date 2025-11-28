Presidente Maduro resaltó la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Desde la Comuna Socialista «Simón Bolívar», en Caracas, el presidente Nicolás Maduro celebró este jueves los 105 años de la creación de la Aviación Militar Bolivariana y los 33 años de la Rebelión popular-militar, hechos que calificó como hitos fundamentales en la historia de la Patria.

El mandatario rindió homenaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacando su compromiso permanente con la defensa del país. «Honor y gloria a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que viva la Aviación Militar Bolivariana, por ahora y por siempre», expresó con marcado fervor patriótico.

Maduro reafirmó que la Revolución Bolivariana seguirá consolidando el Proyecto Nacional «Simón Bolívar», legado de Chávez y Bolívar, subrayando que los venezolanos son «los bolivarianos originales» y que las mujeres representan «las bolivarianas y manuelitas auténticas».

Durante el acto, recordó a Joel Mireles, conocido cariñosamente como «El Oso», a quien describió como un hombre alegre, músico y bailarín, con una fe inquebrantable en la victoria de la Revolución. Señaló que Mireles perteneció a una generación que enfrentó con valentía a los imperialistas, y que esa misma convicción se mantiene viva en el pueblo venezolano.

Finalmente, el presidente convocó a oficiales, soldados y a la Milicia Nacional Bolivariana a mantenerse preparados y unidos en la defensa de la Patria, resaltando la importancia de esta fecha para el cuerpo castrense y para toda la nación.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial