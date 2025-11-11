photo_4942963460677504043_y

Presidente Maduro: Revolución Bolivariana posee una poderosa capacidad democrática

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó durante la reunión que sostuvo con el Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV) y la Juventud del PSUV (JPSUV), que «la Revolución Bolivariana tiene una fuerza política y un partido poderoso con capacidad de ganar elecciones y todas las formas de lucha que se puedan suscitar en el camino».

Asimismo, añadió que este logro se ha obtenido con liderazgo auténtico y legítimo, desde las calles, las comunidades, los municipios y los estados, y con el respaldo de sus dirigentes nacionales y locales, porque la «Revolución tiene solidez propia, fuerza de verdad, que gobierna, dirige, controla y desarrolla este país que se llama Venezuela».

Al mismo tiempo afirmó que la Nación cuenta con un Gobierno revolucionario que tiene todo el apoyo popular, con alto respaldo y respeto nacional e internacional, debido a que lleva adelante las políticas del Estado con un Plan de Gobierno y una poderosa unión popular, militar, policial.

El Jefe de Estado destacó que el Consejo Nacional de Soberanía y Paz se ha convertido en epicentro para unir los diversas fuerzas políticas del país ante las amenazas; «se han unido en el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, espacio en el que se han expresado libremente todos los partidos políticos, como muestra de lo grandiosa de nuestra amada Patria».

