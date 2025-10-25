Presidente Maduro saluda al pueblo zuliano por Bajada de La Chinita

En ocasión de la Bajada de la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, destinó un saludo al pueblo del estado Zulia y de Venezuela, mediante su canal de Telegram.s

«¡Mi Chinita! Me siento acompañado y protegido por tu luz; doy fe de tu milagro: pusiste tu mano y salvaste mi vida para seguir haciendo Revolución y defendiendo a nuestra amada Patria. ¡Gracias!», expresó el jefe de Estado.

Asimismo, el presidente Maduro pidió las bendiciones de la manifestación mariana, además de solicitar: «Danos el conocimiento y la fuerza para garantizar la paz y la prosperidad, presente y futura, en todo el país. ¡Chinita, que tu amor nunca se apague en nuestros corazones!»

Por otra parte, en un audiovisual incorporado al mensaje, extendió sus agradecimientos a La Chinita, al asegurar que la figura religiosa fue «la que salvó mi vida aquella vez que la derecha fascista trató de matarme el 4 de agosto del 2018 con el ataque explosivo con drones», el cual fracasó debido a que «La Chinita puso su mano y dijo, no, este hombre tiene que cumplir una misión en la patria y no es su hora».

T y F/ VTV