Presidente Maduro: «Se estima un crecimiento del 12% del comercio binacional Colombia-Venezuela»

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, indicó que «se estima un crecimiento del 12% del comercio binacional Colombia-Venezuela» y destacó los logros de producción que posee actualmente el país. «Hay que ver la calidad del comercio que estamos teniendo ahora; hoy Venezuela produce más y exporta más hacia Colombia. Estamos importando bienes necesarios para procesos productivos internos en lo fundamental», expresó el mandatario, durante su programa Con Maduro + en su edición 99.

Maduro señaló que la estrategia empleada por el Gobierno Nacional le ha permitido a la población acceder a productos de gran calidad, sin la necesidad de importarlos todos como en el pasado. «Ahora tenemos una balanza más equilibrada y lo que está creciendo es una balanza sana. Estoy seguro que si mantenemos, como hay que mantener, relaciones de respeto, de paz y las fronteras abiertas, todo lo que es el desarrollo económico de inversiones, de comercio y de funcionamiento de la frontera va a ser para beneficio mutuo», indicó.

Informó que más de 34 mil toneladas de alimentos son trasladados tres veces por semana hacia las comunidades, siendo posible por la combinación de esfuerzos de todos los sectores económicos del país.

T/CO