Presidente Maduro se reúne en el Palacio de Miraflores con embajador de China Lan Hu

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el embajador de China, Lan Hu, con el objetivo de fortalecer la cooperación de ambas naciones basadas en el respeto y el desarrollo de los pueblos.

Durante la reunión, las autoridades revisaron el mapa de cooperación que une a ambos pueblos y reiteraron su compromiso para seguir la consolidación de los lazos de hermandad y alianzas en beneficio directo del desarrollo soberano y la paz.

Vale destacar que, el pasado lunes, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, se reunió con el representante de China en suelo venezolano para afianzar las alianzas estratégicas. En el encuentro diplomático, la vicepresidenta extendió sus felicitaciones a la nación asiática por la celebración del Festival Chino del Medio Otoño.

La alianza estratégica entre Caracas y Beijing, que ya contempla más de 600 acuerdos bilaterales, incluye áreas de desarrollo económico, tecnológico, energético y social. Bajo el lema «A Toda Prueba y Todo Tiempo», ambas naciones buscan fortalecer el Sur Global y enfrentar conjuntamente los desafíos impuestos por las amenazas imperiales.

