Presidente Maduro: Sector productivo del país está activo, produciendo

Durante la jornada de los «Jueves de Comuna», celebrada en la Comuna Productiva El Legado de Chávez, ubicada en la Cortada del Guayabo, municipio Guaicaipuro del estado Miranda, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el dinamismo del sector productivo nacional.

“Estamos produciendo sin descanso. Esta es nuestra forma de resistencia pacífica, una lucha que se gana con trabajo. El pueblo se salva a sí mismo trabajando”, expresó ante agricultores y autoridades locales.

Acompañado por la primera dama, Cilia Flores; el ministro de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado; el gobernador de Miranda, Elio Serrano; y representantes comunales, el mandatario celebró la solidaridad entre productores, quienes comparten semillas para fortalecer la producción colectiva.

El ministro Prado subrayó el legado del expresidente Hugo Chávez, afirmando que “sembró la idea del Poder Popular, despertó conciencia y valores en el pueblo. Transformó nuestra rebeldía contra el imperialismo en una fuerza creadora que hoy sostiene una nueva democracia: directa, popular y esperanzadora”.

Maduro también destacó el cambio estructural en la economía venezolana. “Dejamos atrás una economía dependiente del petróleo, una herencia de cien años. Ante los ataques económicos del imperialismo, nos reinventamos y construimos una economía productiva y autosuficiente”, afirmó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial