Presidente Maduro señala que más del 90% de venezolanos rechaza cualquier tipo de fórmula fascista

Durante un encuentro con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que más del 90% de venezolanos «rechaza cualquier tipo de fórmula fascista, intervencionista y golpista» en contra del país.

El mandatario, citando el resultado de encuestas, aseguró también que «más del 80% de los venezolanos aprueba el camino de la convivencia, de la armonía y del trabajo» y, en ese sentido, «rechaza al fascismo y todos sus planes intervencionistas y golpistas que pretenden afectar la soberanía e integridad nacional», expresó. «Así que avancemos en todos los frentes y de manera simultánea, preparémonos, para asegurar en cualquier circunstancia la soberanía y la paz».

Maduro también se refirió a la renovación de las amenazas contra Venezuela como un extravagante «refrito podrido», respecto a la reciente arremetida del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) en contra de su persona y de los ministros Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. «Esas amenazas no solo son contra Maduro, son contra el pueblo», aseguró y recordó los atropellos del gobierno norteamericano, a través de la persecución y redadas contra los migrantes, destacando que estos ataques representan el racismo y discriminación del imperio norteamericano hacia los latinos. Maduro insistió en que el país tiene la paz ganada, «gracias a la fusión popular, militar y policial».

T/Agencia