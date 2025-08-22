Presidente Maduro: Sistema de defensa está preparado para cualquier escenario

El presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el sistema de defensa está preparado para cualquier escenario, reafirmó la capacidad de respuesta del Estado venezolano. Esta estrategia busca fortalecer la unión entre combatientes y el pueblo organizado, consolidando un escudo nacional para proteger los logros de la Revolución Bolivariana en el siglo XXI.

El mandatario nacional enfatizó que no hay separación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el «pueblo en armas», destacando la cohesión entre los componentes militares y la ciudadanía movilizada. Esta articulación, manifestó, refleja el espíritu bolivariano y la vocación de defensa colectiva ante cualquier amenaza.

reafirmó el papel crucial de este componente de la FANB como baluarte de la defensa del país, al resaltar la preparación y disposición del “pueblo de a pie uniformado” para defender la soberanía nacional ante cualquier amenaza extranjera.

El jefe de Estado resaltó el despliegue a nivel nacional de la Milicia, una estrategia clave para la defensa territorial de Venezuela. Informó que actualmente, más de 4.5 millones de ciudadanos están inscritos en diversos programas de formación y acción.

El jefe de Estado hizo hincapié en el legado histórico de la Milicia Bolivariana, que fue refundada por el Comandante Hugo Chávez. Subrayó que sus orígenes se remontan a las milicias de la época colonial, y que el pueblo venezolano siempre ha sido protagonista en la defensa de su libertad, desde las gestas independentistas hasta las luchas actuales por la soberanía.

El presidente Maduro también recordó el papel fundamental que desempeñaron durante la pandemia de COVID-19, demostrando su capacidad operativa y compromiso social en la atención directa a las comunidades. La Milicia, según Maduro, encarna la continuidad de un legado de héroes como Sucre, Urdaneta, Manuela Sáenz, el Negro Primero y Ezequiel Zamora.

T/CO con información de VTV