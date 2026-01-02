Presidente Maduro sobre la llamada con Trump: Fue una conversación respetuosa, muy respetuosa

El presidente de la Republica Boilivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que sostuvo un diálogo telefónico con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que destacó que Venezuela representa para el pueblo norteamericano un “Gobierno amigo”.

La declaración fue ofrecida durante una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, realizada en Caracas. Maduro explicó que la llamada ocurrió el 21 de noviembre y permitió un contacto directo entre ambos gobiernos, el cual describió como cordial y respetuoso.

“Fue una única conversación. Trump me llamó desde la Casa Blanca y yo atendí desde Miraflores. Duró unos diez minutos y se desarrolló en un tono muy respetuoso. Él me saludó como ‘Mr. President Maduro’ y yo respondí ‘Mr. President Donald Trump’. Incluso podría decir que fue una charla agradable”, relató el jefe de Estado.

Sin embargo, Maduro advirtió que los acontecimientos posteriores no han mantenido el mismo espíritu de aquel intercambio. “Las evoluciones después de esa llamada no han sido positivas. Confío en que Dios guíe el camino”, expresó, al tiempo que enmarcó sus expectativas en lo que denominó el “año del reto admirable” de cara a 2026, con el propósito de superar dificultades y consolidar la paz en Venezuela.

El mandatario también subrayó que el Sistema Defensivo Nacional garantiza la soberanía del país y cerró con un mensaje dirigido a la ciudadanía estadounidense: “Aquí tienen un pueblo pacífico y amistoso, con un Gobierno igualmente amigo. Nuestra consigna es clara: no a la guerra, sí a la paz”.